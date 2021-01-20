МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в среду вечером поднялся до самого высокого уровня с весны 2018 года после публикации сильной макростатистики по инфляции, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Великобритании в декабре росла выше прогноза на 0,3%

По состоянию на 17.13 мск курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,3666 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3628 доллара, или на 0,3%. Ранее показатель достиг 1,3718 доллара впервые с мая 2018 года.

Курс евро к доллару снижался до 1,2107 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2128 доллара. Курс доллара к иене опускался до 103,77 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,89 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 90,5 пункта.

Британская валюта получила поддержку после выхода сильной статистики по инфляции в стране. Инфляция в Великобритании в декабре в годовом выражении ускорилась до 0,6% с 0,3% в ноябре, прогноз составлял 0,5%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% вместо ожидавшихся 0,2%.

Трейдеры оценивают и факторы по Brexit, которые также могли стать причиной укрепления британской валюты. "Недавнее укрепление фунта может частично быть связано со спокойствием инвесторов по поводу того, что влияние Brexit не вызвало хаоса, которого некоторые опасались", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела валютных продаж Mizuho Нила Джонса (Neil Jones). Фунт укрепляется вторую неделю подряд.

В четверг рынки ожидают заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии. Трейдеры оценивают, какие меры могут принять регуляторы на фоне ситуации с пандемией коронавируса.