МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг утром, — инвесторы предпочитают рисковые активы на волне общего оптимизма на рынках, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на данных по запасам в США

По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару рос до 1,2128 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2104 доллара. Курс доллара к иене опускался до 103,43 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,52 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 90,3 пункта.

Оптимизм на мировых фондовых рынках в четверг, вызванный ожиданиями дальнейшего стимулирования экономики США, понизил спрос на валюты-убежища, такие как доллар. Президент США Джо Байден ранее предлагал пакет стимулирования суммой в 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Кроме того, кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен во вторник заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки американской экономики.

"Расположение к риску сейчас достаточно ясное, и мы ожидаем, что оно останется таковым в этом году", — сказал агентству Рейтер аналитик Barclays Синитиро Кадота (Shinichiro Kadota).

Помимо прочего, принятие очередного масштабного пакета помощи экономике США может привести к росту инфляции, снизив привлекательность американской валюты для инвесторов.

Аналитики также оценивают итоги январского заседания Банка Японии. Регулятор вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Позднее в четверг ожидается заседание Европейского центробанка. Аналитики полагают, что ЕЦБ сохранит базовую ставку на нулевом уровне.