МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 18,06 копейки — до 88,9677 рубля, курс доллара увеличился на 1,44 копейки — до 73,3694 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 7,34 копейки, составив 80,3886 рубля.