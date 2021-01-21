2021-01-21T13:35:27+03:00
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2021-01-21T13:35:27+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210121/832860659.html
Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,97 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 18,06 копейки — до 88,9677 рубля, курс доллара увеличился на 1,44 копейки — до 73,3694 рубля, следует из... ПРАЙМ, 21.01.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 18,06 копейки — до 88,9677 рубля, курс доллара увеличился на 1,44 копейки — до 73,3694 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 7,34 копейки, составив 80,3886 рубля.