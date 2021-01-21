МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Курс евро продолжил подниматься по отношению к доллару в четверг после объявления итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне

По состоянию на 17.30 мск курс евро к доллару рос до 1,2145 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2104 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 103,56 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,52 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,31%, до 90,2 пункта.

Трейдеры оценивают итоги очередного заседания ЕЦБ. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. На такой отметке эта ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам была также сохранена — на уровне минус 0,5%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

Центробанк оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро в месяц будет действовать минимум до конца марта 2022 года.

Многие эксперты при этом ожидают, что доллар продолжит нисходящую динамику, считает агентство Рейтер. "Мы ожидаем, что доминировать будет "медвежья" динамика доллара", — приводит агентство мнение аналитиков ING.