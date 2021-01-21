МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Курс евро продолжил подниматься по отношению к доллару в четверг после объявления итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне

По состоянию на 17.30 мск курс евро к доллару рос до 1,2145 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2104 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 103,56 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,52 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,31%, до 90,2 пункта.

Трейдеры оценивают итоги очередного заседания ЕЦБ. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. На такой отметке эта ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам была также сохранена — на уровне минус 0,5%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

Центробанк оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро в месяц будет действовать минимум до конца марта 2022 года.

Многие эксперты при этом ожидают, что доллар продолжит нисходящую динамику, считает агентство Рейтер. "Мы ожидаем, что доминировать будет "медвежья" динамика доллара", — приводит агентство мнение аналитиков ING.