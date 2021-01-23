МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Курс российской валюты может подняться до 100 рублей за доллар в случае введения серьезных санкций или резкого падения цен на нефть. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на экономиста, члена генсовета "Деловой России" Антона Любича. Участники финансового рынка дали оценку затратам на цифровой рубль

Он уверен, что "при резких шоковых событиях падение может быть гораздо существеннее, чем даже до ста. Гипотетически валюта может упасть в разы из-за серьезных санкций". Еще одним поводом для обесценивания рубля, по словам экономиста, может стать резкое снижение стоимости нефти. Любич добавил, что если не произойдет никаких резких экономических шоков, российская валюта может ослабнуть под влиянием других экономических факторов — до 80-82 рублей за доллар.

Он пояснил, что сейчас инвесторы не верят в вероятность новых санкций, однако события во внутренней политике России и попытки остановить строительство газопровода "Северный поток 2" могут их спровоцировать. Курс рубля также колеблется вместе с ценой на нефть. "Сейчас цена на нефть упала — рубль тоже упадет, а когда подрастет — рубль тоже укрепится", — уверен Любич.

Эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по инфляции, кандидат экономических наук Михаил Беляев уверен, что рубль не может упасть ниже 76 единиц за доллар. Он отметил, что российская экономика остается стабильной; не изменилось положение и на американском рынке, поэтому разрыв между курсами не усилится.