МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган в беседе с "Российской газетой" дал советы, когда лучше всего покупать валюту для путешествий. Коррекция в рубле — мечта рынка

По его мнению, к началу февраля курс российской национальной валюты упадет до минимальных значений с начала года.

Эту торговую неделю (с 18 по 22 ярваня) рубль завершил ослаблением на 2,25% против доллара (75,3 рубля) и на 3% к евро (91,62 рубля), тем самым растеряв накопленное с начала года преимущество.

По мнению Когана, возврат курсов евро и доллара к максимумам с начала служит сигналом продолжения до конца января формирования их растущего импульса с повышением к 92,4 и 76,5 рубля соответственно.

Он прогнозирует, что 25 января, в понедельник, возможен откат от максимумов пятницы на 50 копеек. Но в дальнейшем продавцы рубля вновь возобновят свою атаку.

"Рубль остается недооцененным при нынешних ценах на нефть (55 долларов за баррель по сорту Brent). И доллар сейчас мог бы оцениваться заметно ниже, в 65-70 рублей, если бы не риск санкций", — отмечает он.

"Для тех, кто планирует зарубежные поездки будет нелишним подстраховаться, купив частично валюту сейчас. В то же время возможен более оптимистичный вариант, памятуя о том, что рубль выглядит фундаментально недооцененным", — пишет издание.