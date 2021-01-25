МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет к доллару и евро в рамках коррекции после обвала в пятницу. Доллар слабеет на росте рисковых настроений

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 65 копеек, до 74,65 рубля, курс евро — на 71 копейку, до 90,91 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 1,46 рубля, до 75,30 рубля, евро — на 1,78 рубля, до 91,62 рубля, также следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти повышается сейчас на 0,3% по марке Brent, до 55,4 доллара за баррель.