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2021
https://1prime.ru/Forex/20210125/832880817.html
Рубль укрепляется к доллару и евро в рамках коррекции
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Курс рубля в начале торгов растет к доллару и евро в рамках коррекции после обвала в пятницу. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 65 копеек, до 74,65 рубля,... ПРАЙМ, 25.01.2021
рубль, торги, валюта, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет к доллару и евро в рамках коррекции после обвала в пятницу.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 65 копеек, до 74,65 рубля, курс евро — на 71 копейку, до 90,91 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 1,46 рубля, до 75,30 рубля, евро — на 1,78 рубля, до 91,62 рубля, также следует из данных Московской биржи.
Стоимость нефти повышается сейчас на 0,3% по марке Brent, до 55,4 доллара за баррель.