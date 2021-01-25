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2021
https://1prime.ru/Forex/20210125/832883746.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 73,71 копейки — до 91,1458 рубля, курс доллара — на 49,54 копейки, до 74,8569 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 25.01.2021
евро, валюта, цб рф, рынки, валюта, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 73,71 копейки — до 91,1458 рубля, курс доллара — на 49,54 копейки, до 74,8569 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 60,42 копейки, составив 82,1869 рубля.