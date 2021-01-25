МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 73,71 копейки — до 91,1458 рубля, курс доллара — на 49,54 копейки, до 74,8569 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 60,42 копейки, составив 82,1869 рубля.