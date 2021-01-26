МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно растет во вторник утром, — инвесторы сохраняют осторожность перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Биржевые индексы США выросли на закрытии торгов

По состоянию на 7.48 мск курс евро к доллару снижался до 1,2132 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2137 доллара. Курс доллара к иене рос до 103,75 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 103,73 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 90,44 пункта.

Динамика доллара на утренних торгах остается достаточно слабой. Инвесторы ждут новостей от ФРС. Заседание регулятора запланировано на 26-27 января. Ожидается, что Федеральный резерв сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Кроме того, в мире продолжается сезон корпоративных отчетностей. Позднее ожидается публикация отчетов американской корпорации Apple, а также компаний Tesla и Facebook. Инвесторы надеются оценить перспективы экономики на фоне данных об успехах компаний в прошлом квартале и 2020 году.

Трейдеры также ждут важной статистики по США. В четверг будет опубликована первая оценка минторга по динамике ВВП США в четвертом квартале. В третьем квартале показатель вырос на рекордные 33,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). В четвертом аналитики ожидают увеличения индикатора на 4%.