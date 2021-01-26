МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Цены на нефть снижаются на фоне ситуации с COVID

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 22 копейки — до 75,59 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 91,63 рубля.

Стоимость нефти снижается на 0,5% — до 55,4 доллара за баррель сорта Brent.