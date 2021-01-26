2021-01-26T10:13:12+03:00
2021-01-26T10:13:12+03:00
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2021
https://1prime.ru/Forex/20210126/832890965.html
Рубль снижается в начале дня вслед за нефтью
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Рубль в начале торгов вторника снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался... ПРАЙМ, 26.01.2021
рубль, валюта, биржи, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 22 копейки — до 75,59 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 91,63 рубля.
Стоимость нефти снижается на 0,5% — до 55,4 доллара за баррель сорта Brent.