2021-01-26T10:23:48+03:00
2021-01-26T10:23:48+03:00
2021-01-26T10:23:48+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210126/832891135.html
Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 7,2 миллиарда рублей
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 25 января составил 7,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 26.01.2021
валюта, цб рф, новости, финансы, рынки, валюта, банки
https://1prime.ru/images/83230/12/832301218.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/12/832301218.jpg
https://1prime.ru/images/83230/12/832301217.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/12/832301217.jpg
https://1prime.ru/images/83230/12/832301216.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/12/832301216.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210126/832885169.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 25 января составил 7,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу — суммарно в период по 4 февраля направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день. С марта прошлого года ЦБ продавал валюту на внутреннем рынке.