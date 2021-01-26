МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Потеря доверия к Казначейству США и попытка Китаем заменить доллар в торговых платежах на цифровой юань бросают вызов доллару как мировой валюте, говорится в прогнозе Saxo Bank на первый квартал 2021 года, который есть в распоряжении РИА Новости. Saxo Bank спрогнозировал стоимость нефти в I квартале

По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, неустойчивый контроль демократов над Конгрессом допускает широкомасштабные фискальные стимулы, но ограничивает перспективы для реформы корпоративного налогообложения, а это хорошие новости для "долларовых медведей".

Сценарий для "долларовых медведей" заключается в том, что рост доходности вложений в доллары окажется незначительным, в то время как валюты развивающихся стран и сырьевых рынков продолжат показывать выдающиеся результаты постковидной нормализации, полагают в Saxo Bank.

"Ключевой вызов для доллара США может приобрести экзистенциальный характер, если весь мир начнет терять доверие к Казначейству США. Эта проблема может возникнуть из-за отрицательных реальных процентных ставок, роста материальных активов любого рода и бегства инвесторов из некогда безрисковых активов, завязанных на долларе, таких как казначейские векселя и казначейские обязательства", — считает он.

При этом он указывает на существование еще одного вызова для доллара как единственной реальной мировой резервной валюты. "Китай стремится заменить его в своих торговых отношениях с другими странами системой электронных платежей в цифровой валюте (DCEP) или "цифровым юанем". Успешное развертывание DCEP могло бы стать самым важным изменением в мировой валютной системе с момента создания Бреттон-Вудской системы", — предполагает Харди.

Среди привлекательных валют для инвестирования аналитик выделяет турецкую лиру, российский рубль и южноафриканский рэнд.