МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сильного доллара на мировом рынке в ближайшее время ждать не стоит, его курс при новой главе минфина США Джаннет Йеллен может ослабеть на 10-15% к основным валютам в 2021 году, а рубль на этом фоне может вырасти к доллару на 5-7%, прокомментировал РИА Новости аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Saxo Bank назвал ключевые вызовы для доллара в 2021 году

Сенат США утвердил Джанет Йеллен министром финансов. Йеллен — известный экономист, в прошлом возглавляла ФРС США. В частности, она уже заявляла, что курс доллара и других валют должен определять рынок, США должны противостоять попыткам стран манипулировать своими валютами с целью получить преимуществ в торговле.

"У Йеллен двойственная позиция по статусу доллара и принципам его регулирования. Она высказывается против занижения курсов других валют, но открыто играет в пользу слабого доллара, предлагая использовать методы "большого бюджетного стимулирования". При Йеллен США могут продолжить ослабление доллара с удвоенной силой: к усилиям ФРС теперь добавится еще и Минфин", — поясняет Емельянов.

"Как следствие, можно ожидать плавной девальвации доллара к основной корзине валют еще на 10-15%. Для рубля это позитивно, поскольку нефть и металлы реагируют на слабость доллара ростом. Политика Йеллен может добавить рублю крепости на 5-7% (к доллару — ред.) сверх других факторов", — полагает он. Финансист рассказал, когда ждать подвоха от доллара

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитал" Андрей Верников в комментарии РИА Новости также отметил двойственную позицию Йеллен по статусу доллара на мировом рынке.

"Йеллен публично заявляет, что не будет стремиться к девальвации курса доллара. По-другому она говорить не может, так как политика слабого доллара в долгосрочном плане подтачивает статус доллара как резервной валюты. А с сильным долларом экономике США сложно будет восстановиться после коронакризиса. Поэтому Минфин будет декларировать политику сильного доллара и при этом следить за валютной политикой Китая и других развитых стран, чтобы последние не получили конкурентных преимуществ за счет манипулирования валютными курсами (искусственно занижая курсы своих валют)", — говорит он.

Глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что самые тяжелые месяцы коронавирусной эпидемии еще впереди. Следовательно, быстрого восстановления экономики США и укрепления доллара в ближайшие месяцы можно не ждать, добавляет эксперт.