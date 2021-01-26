2021-01-26T14:08:12+03:00
2021-01-26T14:08:12+03:00
2021-01-26T14:08:12+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210126/832893925.html
Официальный курс евро на среду вырос до 91,67 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,43 копейки — до 91,6701 рубля, курс доллара — на 77,85 копейки, до 75,6354 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 26.01.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83222/15/832221517.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221517.jpg
https://1prime.ru/images/83222/15/832221516.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221516.jpg
https://1prime.ru/images/83222/15/832221515.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221515.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,43 копейки — до 91,6701 рубля, курс доллара — на 77,85 копейки, до 75,6354 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 66,41 копейки, составив 82,851 рубля.