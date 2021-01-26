МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,43 копейки — до 91,6701 рубля, курс доллара — на 77,85 копейки, до 75,6354 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 66,41 копейки, составив 82,851 рубля.