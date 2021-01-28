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2021
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Курс доллара впервые с декабря поднялся выше 76 рублей
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Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск четверга рос на 19 копеек — до 76,04 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 91,98 рубля и уже поднимался до 92,06 рубля, следует из... ПРАЙМ, 28.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск четверга рос на 19 копеек — до 76,04 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 91,98 рубля и уже поднимался до 92,06 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 1 декабря, а евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 5 января.