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2021
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Рубль усилил снижение к доллару и евро в начале торгов
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Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и снижении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 28.01.2021
рубль, торги, валюта, биржи, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и снижении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск четверга рос на 19 копеек — до 76,04 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 91,98 рубля и уже поднимался до 92,06 рубля. Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 1 декабря, а евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 5 января.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,81% — до 55,08 доллара за баррель.
Курс доллара на страте торгов рос на 4 копейки, евро — на 2 копейки.