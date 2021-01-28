МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и снижении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с декабря поднялся выше 76 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск четверга рос на 19 копеек — до 76,04 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 91,98 рубля и уже поднимался до 92,06 рубля. Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 1 декабря, а евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 5 января.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,81% — до 55,08 доллара за баррель.

Курс доллара на страте торгов рос на 4 копейки, евро — на 2 копейки.