МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга вырос на 1,1454 рубля, составив 76,1854 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 75,0400 рубля за доллар.