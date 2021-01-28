МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 91,24 копейки — до 92,131 рубля, курс доллара — на 1,15 рубля, до 76,1854 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 1,04 рубля, составив 83,3609 рубля.