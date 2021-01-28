МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Валютные средства россиян в банках в декабре выросли до максимального с начала пандемии уровня в 92,1 миллиарда долларов, свидетельствует официальная статистика Банка России. Россияне начали активнее скупать валюту

По состоянию на начало 2020 года россияне хранили в кредитных организациях средства в иностранной валюте на 96,5 миллиарда долларов, однако за первые четыре месяца текущего года отток составил 8,3 миллиарда долларов. Затем граждане стали постепенно возвращать средства в банки.

В последний месяц прошлого года объем валютных средств вырос на 3,5% — до 92,1 миллиарда долларов. Тем не менее, банкам все равно не удалось компенсировать отток за год: валютные сбережения россиян просели с начала года на 4,6%, или на 4,5 миллиарда долларов.

Такой результат обеспечили валютные вклады — за год с них "утекли" рекордные 12,8 миллиарда долларов. Однако в конце прошлого года все же произошел перелом тренда: начавшийся в сентябре 2019 года отток сменила положительная динамика — депозиты выросли на 0,9%, до 61,8 миллиарда долларов.

Основной приток валюты в банки в прошлом году пришелся на текущие счета — за год они пополнились на рекордные 8,3 миллиарда долларов, впервые достигнув отметки в 30,3 миллиарда долларов. Львиная доля от поступлений пришлась на декабрь — в последний месяц года счета выросли на 2,6 миллиарда долларов, или на 9,3%.