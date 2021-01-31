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2021
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Финансовый эксперт рассказал, чего ожидать от курса рубля в феврале
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Курс доллара на прошлой неделе показал умеренный рост к рублю. Как отметил финансовый эксперт Дмитрий Чечулин в своем комментарии для "Российской газеты", в феврале на валютном... ПРАЙМ, 31.01.2021
волатильность, курс рубля, курс доллара, новости, экономика, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс доллара на прошлой неделе показал умеренный рост к рублю. Как отметил финансовый эксперт Дмитрий Чечулин в своем комментарии для "Российской газеты", в феврале на валютном рынке рубль будет ожидать волатильность.
"На курс российской валюты окажут влияние цены на нефть, санкционная риторика Европы и США, в частности по "Северному потоку 2", а также показатели экономики РФ. Кроме того, 12 февраля должно состояться заседание Центробанка, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке", отметил финансовый эксперт.
По словам Чечулина, рост потребительских цен в январе не позволит регулятору снизить ключевую ставку. В первую половину февраля стоимость доллара составит не более 78 рублей, однако после заседания ЦБ волатильность рубля может увеличиться.