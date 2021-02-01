МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Страны, в отношении которых США ввели экономические санкции, пытаются снизить свою зависимость от доллара и переходят на использование других валют для расчетов с партнерами. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию из обзора Исследовательской службы конгресса США.

В документе говорится, что наиболее серьезным негативным последствием для доллара станет то, что США столкнутся с рядом экономических последствий, в том числе с ростом расходов по займам.

"Многие иностранные правительства, ставшие объектом финансовых санкций США, и их экономические партнёры всё активнее изучают и создают условия для сокращения своей зависимости от американского доллара. Если страны переключатся с него на альтернативные валюты, США могут столкнуться с рядом экономических последствий, в том числе с ростом расходов по займам", — говорится в документе.

Аналитики считают, что Вашингтон стал чаще использовать доллар для достижения внешнеполитических целей, в том числе ограничение доступа к американской нацвалюте и своим финансовым рынкам для Ирана, России и Венесуэлы.

В обзоре также упоминается о том, что ограничения могут иметь ряд других нежелательных последствий для США, например, ответные меры со стороны государств. Так, например, запрет России на импорт сельскохозяйственной продукции негативно сказался на отрасли по добыче морепродуктов на Аляске, а также на производителях яблок и груш в штате Вашингтон, сообщается в документе.