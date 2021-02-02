МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Укрепление российской национальной валюты выглядит неустойчивым, так как факторы, способствовавшие снижению курса рубля на прошлой неделе, все еще имеют место быть, пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитика ГК "ФИНАМ" Анну Зайцеву.

По словам эксперта, на текущей неделе на глобальных рынках наблюдается восстановление спроса на рисковые активы после распродаж, которые прошли на прошлой неделе.

"При этом котировки нефти марки Brent стабилизировались выше отметки $55. Во многом это произошло благодаря решению Саудовской Аравии сократить объемы добычи на миллион баррелей в сутки в феврале-марте", — говорил Зайцева.

При этом, укрепление курса рубля не выглядит устойчивым. Все еще будут действовать факторы, которые давили на него и раньше. В том числе — сохранение неблагоприятной эпидемиологической обстановки по COVID-19 в мире.

"Во многих странах продолжают действовать строгие ограничительные меры. А темпы вакцинации пока не позволяют говорить о скором преодолении пандемии. На данный момент удалось привить менее 5%европейского населения", — поясняет эксперт.

В такой ситуации существует вероятность, что восстановление мировой экономики окажется медленнее, нежели планировалось ранее.

Это может повлечь за собой переоценку стоимости рисковых активов на глобальных рынках в сторону понижения, заключила специалист.