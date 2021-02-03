2021-02-03T10:08:33+03:00
2021-02-03T10:08:33+03:00
2021-02-03T10:08:33+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210203/832954586.html
Рубль растет к доллару и евро в начале дня
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды снижался на 19 копеек – до... ПРАЙМ, 03.02.2021
рубль, валюта, торги, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83229/25/832292599.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/25/832292599.jpg
https://1prime.ru/images/83229/25/832292596.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/25/832292596.jpg
https://1prime.ru/images/83229/25/832292593.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/25/832292593.jpg
https://1prime.ru/Index/20210203/832954548.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды снижался на 19 копеек – до 76,04 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 91,5 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent символически снижается на 0,09% — до 57,75 доллара за баррель.