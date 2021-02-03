МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи снижается на старте торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды снижался на 19 копеек – до 76,04 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 91,5 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent символически снижается на 0,09% — до 57,75 доллара за баррель.