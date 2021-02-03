МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 5 февраля по 4 марта 2021 года составит 45,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,4 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ. Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 2,3 миллиарда рублей

В январе министерство впервые с марта прошлого года вернулось к покупке валюты — в период с 15 января по 4 февраля на эти цели запланировано направить 106,3 миллиарда рублей (по 7,1 миллиарда рублей в день). Таким образом, в период с 5 февраля по 4 марта покупки валюты должны сократиться в 2,3 раза, а ежедневный объем покупок – почти втрое.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2021 года в размере +47,1 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2021 года составило —1,5 млрд руб", — говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объем покупки иностранной валюты по бюджетному правилу составит 45,6 миллиарда рублей. "Операции будут проводиться в период с 5 февраля 2021 года по 4 марта 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,4 млрд руб", — сообщает министерство. Минфин поддержит запрет на продажу неопытным инвесторам сложных продуктов

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ЦБ для последующего перечисления в ФНБ. Когда цена нефти ниже установленного правилом уровня (в 2021 году это 43,3 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета.

В текущем году, как и в прошлом, Минфин исходит из прогнозного уровня добычи нефти, который не учитывает сокращение в рамках сделки ОПЕК+, поэтому фактическая цена отсечения для пополнения ФНБ будет выше 43,3 доллара. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.