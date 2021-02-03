МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 6,26 копейки — до 91,5624 рубля, курс доллара вырос на 17,5 копейки — до 76,0801 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 д рубля.оллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 6,8 копейки, составив 83,0471 рубля.