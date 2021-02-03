2021-02-03T14:08:38+03:00
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2021-02-03T14:08:38+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210203/832958888.html
Официальный курс евро на четверг снизился до 91,56 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 6,26 копейки — до 91,5624 рубля, курс доллара вырос на 17,5 копейки — до 76,0801 рубля, следует из... ПРАЙМ, 03.02.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 6,26 копейки — до 91,5624 рубля, курс доллара вырос на 17,5 копейки — до 76,0801 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 д рубля.оллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 6,8 копейки, составив 83,0471 рубля.