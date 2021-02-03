МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рубль днем уверенно растет против доллара и евро, отыгрывая обновление рынком нефти второй день подряд максимумов за год – выше 58 долларов за баррель.

Рост некоторых "развивающихся валют", мировых фондовых индексов компенсирует скачок волатильности, произошедший накануне поздно вечером на российском валютном рынке из-за политических факторов, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.27 мск снижался на 34 копейки, до 75,88 рубля, курс евро падал на 56 копеек, до 91,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российская валюта в среду довольно быстро оправилась от скачка волатильности, отмечавшегося накануне вечером после того, как суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

На фоне вечерних попыток сторонников Алексея Навального собираться на несогласованные акции, в ходе которых проходили задержания, рубль к закрытию вторника (23.50 мск) не смог удержаться в плюсе против доллара и растерял большую часть роста против евро, хотя на протяжении торгов вторника российская валюта уверенно дорожала. Сказалось также заявление американского сенатора-республиканца Митта Ромни о том, что на этой неделе он внесет законопроект о введении санкций против отдельных российских лиц, отметил Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Однако уже с утра среды рубль опять пошел в рост, продолжая отыгрывать внешний позитив.

В частности, стоимость барреля сорта Brent растет на 0,4% — до 58,03 доллара и уже поднималась в среду до 58,12 доллара – очередного максимума с февраля прошлого года. Участники торгов отыгрывают оценки Американского института нефти (API) о падении за прошлую неделю запасов нефти в США на 4,3 миллиона баррелей. Неделей ранее показатель обвалился на 9,9 миллиона баррелей — до минимума с марта.

Некоторые "развивающиеся валюты" и мировые фондовые индексы преимущественно растут, сигнализируя о спросе на риск. Тем временем администрация президента США Джо Байдена пытается согласовать в конгрессе пакет стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов. Большое внимание инвесторов при этом уделяется срокам его принятия. Приговор Навальному будет негативно влиять на рублевые активы

Внутренним фактором поддержки рубля выступает ожидаемое сокращение в феврале-марте объема покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Объем покупки валюты Минфином в период с 5 февраля по 4 марта 2021 года составит 45,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,4 миллиарда рублей, сообщило ведомство. В январе министерство впервые с марта прошлого года вернулось к покупке валюты — в период с 15 января по 4 февраля на эти цели запланировано направить 106,3 миллиарда рублей (по 7,1 миллиарда рублей в день). Таким образом, покупки валюты должны сократиться в 2,3 раза, а ежедневные – почти втрое.

В итоге, доллар и евро падают на 0,4-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется в районе уровня 4,4 тысячи за баррель сорта Brent – на максимумах за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Возможные новые антироссийские ограничительные меры, по всей видимости, будут носить исключительно персональный, а не секторальный характер, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Минфин с 5 февраля сократит покупку валюты в три раза

"Поэтому участники рынка не драматизируют эту ситуацию, хотя рубль и проявляет относительную слабость (в частности против нефти). Промежуточная поддержка доллару, находящаяся на недельном минимуме 75,23 рубля, вчера устояла. Доллар немного не дошел до нее, резко отскочив. Правда, восходящее движение также не получило развития, и более вероятно, что доллар на краткосрочном горизонте будет консолидироваться в диапазоне 75,23–76,50 рубля", — оценил он.

Снижение ежедневного объема покупок Минфином — неплохо для рубля, комментирует Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Ждем снижения курса до 72-73 рублей за доллар в первом полугодии, но пока стоит быть готовым к повышенной волатильности", — предупреждает он.

Доллар уже два дня подряд растёт на международном рынке против твёрдых валют, поэтому общая картина на российском рынке сейчас складывается в пользу торговли примерно на текущих уровнях 75,80-76,20 рубля за доллар, оценил Олег Кочетков из МТС банка.