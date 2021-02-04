МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Анализ ситуации на финансовом рынке говорит о том, что наиболее доходными в конце февраля – начале марта для непрофессиональных инвесторов могут быть вложения в доллары и акции, кроме того в середине месяца снова может начать дорожать золото, заявил РИА Новости руководитель аналитического центра финансовых исследований НАФИ Минфина России Игорь Варьяш. Финансист дал совет, когда вложения в евро выгоднее доллара

"Рассчитываемые НАФИ опережающие индикаторы финансового рынка показывают, что в феврале – начале марта курс доллара к рублю может повыситься, а курс евро к рублю — понизиться. В случае такого развития событий на российском финансовом рынке покупка валюты населением будет увеличиваться, а инфляция снижаться вряд ли будет", — сказал эксперт.

В таких условиях, по его словам, "наименее доходными могут быть вложения в облигации для населения, наиболее доходными – в доллар и акции, золото может начать дорожать в середине месяца".

"Кроме указанных возможностей вложения средств в рыночные инструменты, важно учитывать массовость вложений", – отметил Варьяш. Так, по его словам, привлекательной для граждан по-прежнему является покупка жилья в ипотеку, остаются востребованными вложения в драгоценные металлы.

"Несомненно, в поле зрения населения по-прежнему находятся образование, организованный отдых, индивидуальная предпринимательская деятельность, самодеятельное творчество, пенсионные накопления — все то, что ставится правительством во главу угла социальной политики, обеспечивается смягчением налогового режима, софинансированием и прямой социальной помощью", — сказал он.

Выбор направления вложений, по словам эксперта, зависит от объема свободных средств в распоряжении инвестора, срока, ожидаемой доходности и надежности. "Самые надежные вложение – те, что защищены государством, но они и самые малодоходные. Самые высокодоходные – рыночные, они же самые рискованные, а это значит, что под них надо создавать резервы. Истина где-то посередине и лучше посоветоваться с профессионалами", — подчеркнул Варьяш.