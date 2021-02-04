МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. У российской национальной валюты есть все шансы к марту текущего года выйти на максимальные отметки, заявил "Российской газете" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Этот год для рубля начался на нервах: в середине января валюта находилась около полугодовых вершин, но в конце месяца перешла к снижению, опустившись к минимальным с ноября 2020 года отметкам.

По мнению Бабина, рубль сейчас находится на 33-м месте в рейтинге 36 основных мировых валют с точки зрения изменений их курса к американскому доллару с начала года.

"Это отражает относительную слабость рубля, так как многие развивающиеся и сырьевые валюты оказались в этом списке выше. Основным негативом для всех рублевых активов остается высокая геополитическая неопределенность, угрожающая новыми санкциями. Дополнительным фактором давления на рубль выступило ухудшение ситуации на мировых рынках, произошедшее на прошлой неделе", — поясняет эксперт.

Однако, уже в понедельник, 1 февраля, глобальные площадки возобновили активный подъем. Цены на нефть периодически обновляют годовые максимумы. "На фоне ее опережающих темпов роста относительная слабость российской валюты привела к тому, что рублевая стоимость барреля Brent подскочила к максимальным с сентября 2019 года значениям. Она превысила отметку в 4400 рублей. Эти уровни более комфортны, с точки зрения доходов госбюджета России и экспортеров", — отметил финансист.

Поэтому, наблюдавшаяся на протяжении большей части 2020 года переоцененность российской валюты к нефти почти полностью исчезла. Именно этот дисбаланс ранее препятствовал более активному укреплению рубля на благоприятной рыночной конъюнктуре. Одной из причин, которыми объясняется относительная слабость рубля в предыдущие месяцы, является периодически появлявшийся геополитический негатив.

"Тем не менее, возвращение рублевой стоимости нефти к экономически обоснованному уровню устраняет для российской валюты ощутимый фактор давления", — рассказал он.

Если по итогам ближайшего заседания 12 февраля ЦБ вновь проявит сдержанность в оценках возможности дальнейшего снижения ставки, это способно оказать поддержку рублю. Так как мягкие денежно-кредитные условия являются одним из фундаментальных факторов слабости любой валюты, подытожил Бабин.