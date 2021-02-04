МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс рубля слабо снижается к доллару и подрастает к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи Индекс Мосбиржи растет в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск четверга рос на 9 копеек — до 76,02 рубля, курс евро снижался на 9 копеек, до 91,26 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,26% — до 58,84 доллара за баррель.