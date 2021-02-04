2021-02-04T10:13:57+03:00
2021-02-04T10:13:57+03:00
2021-02-04T10:13:57+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210204/832966762.html
Рубль слабо снижается к доллару и растет к евро
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Курс рубля слабо снижается к доллару и подрастает к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск четверга рос на 9 копеек... ПРАЙМ, 04.02.2021
рубль, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс рубля слабо снижается к доллару и подрастает к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск четверга рос на 9 копеек — до 76,02 рубля, курс евро снижался на 9 копеек, до 91,26 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,26% — до 58,84 доллара за баррель.