МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга снизился на 35,08 копейки, составив 75,7293 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 76,0801 рубля за доллар.