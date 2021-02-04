МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к евро в четверг днем в ожидании статистики из США, которая укажет на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло лучше прогноза

По состоянию на 13.05 мск курс евро снижался — до 1,1988 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2034 доллара. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 1,1983 доллара, это минимум для европейской валюты в паре с американской с начала декабря 2020 года. Курс доллара к иене рос до 105,22 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,01 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,23%, до 91,39 пункта.

Трейдеры в четверг и пятницу ожидают статистику по рынку труда в США: по первичным заявкам на пособие по безработице, а также по безработице в стране. Аналитики ждут снижения числа первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 30 января на 17 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 830 тысяч заявок. Кроме того, согласно прогнозам, в пятницу минтруда США сообщит о том, что безработица в стране в январе осталась на уровне декабря в 6,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после снижения на 140 тысяч месяцем ранее.

В то же время немного ограничить снижение курса евро к доллару помогает статистика из еврозоны, согласно которой объем розничных продаж в еврозоне в декабре вырос на 2% по сравнению с ноябрем, хотя аналитики ждали роста на 1,6%. Розничные продажи в еврозоне в декабре выросли лучше прогноза

В то же время курс фунта стерлингов снижается до 1,3586 доллара с 1,3644 доллара днем ранее в ожидании решения Банка Англии по монетарной политике позднее в четверг. Согласно прогнозам, регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%, а объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Аналитики UniCredit, мнение которых приводит газета Wall Stret Journal, считают, что регулятор воздержится от каких-либо действий, и ожидают более благоприятных экономических оценок, учитывая развертывание вакцины в Великобритании.