МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 64,18 копейки — до 90,9206 рубля, курс доллара — на 35,08 копейки, до 75,7293 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 48,17 копейки, составив 82,5654 рубля.