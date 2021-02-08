МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ.  Курс рубля продолжит расти в случае благоприятной конъюнктуры на рынке нефти. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на комментарий старшего аналитика "Альпари Евразия" Вадима Иосуба.  

" Денежные купюры и монеты

Эксперты оценили, остановит ли рост цен на нефть падение рубля

Он сказал, что "при сохранении благоприятной конъюнктуры на рынке нефти укрепление рубля, вероятнее всего, продолжится и на следующей неделе. К её окончанию доллар может снизиться до 74 рублей и, возможно, чуть ниже, а евро — до отметки 87,5 рубля".

По мнению Иосуба, если стоимость нефти преодолеет уровень $59,6 и зафиксируется выше $60 за баррель, то можно ожидать снижения курса доллара ниже отметки 73 рубля.

Однако эксперт отмечает, что пока сложно однозначно утверждать, что тренд на укрепление российской валюты будет долгосрочным. Сохраняются риски, связанные с возможными будущими санкциями.

Поэтому, по мнению Иосуба, "гражданам в вопросе сбережений целесообразно придерживаться принципа диверсификации. Иными словами, "не держать все яйца в одной корзине". Проще всего денежные сбережения разделить на три валюты: рубль, доллар и евро. И сохранять структуру такой персональной "валютной корзины" независимо от колебаний курсов на валютном рынке".

 

 