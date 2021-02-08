МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс рубля продолжит расти в случае благоприятной конъюнктуры на рынке нефти. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на комментарий старшего аналитика "Альпари Евразия" Вадима Иосуба. Эксперты оценили, остановит ли рост цен на нефть падение рубля

Он сказал, что "при сохранении благоприятной конъюнктуры на рынке нефти укрепление рубля, вероятнее всего, продолжится и на следующей неделе. К её окончанию доллар может снизиться до 74 рублей и, возможно, чуть ниже, а евро — до отметки 87,5 рубля".

По мнению Иосуба, если стоимость нефти преодолеет уровень $59,6 и зафиксируется выше $60 за баррель, то можно ожидать снижения курса доллара ниже отметки 73 рубля.

Однако эксперт отмечает, что пока сложно однозначно утверждать, что тренд на укрепление российской валюты будет долгосрочным. Сохраняются риски, связанные с возможными будущими санкциями.

Поэтому, по мнению Иосуба, "гражданам в вопросе сбережений целесообразно придерживаться принципа диверсификации. Иными словами, "не держать все яйца в одной корзине". Проще всего денежные сбережения разделить на три валюты: рубль, доллар и евро. И сохранять структуру такой персональной "валютной корзины" независимо от колебаний курсов на валютном рынке".