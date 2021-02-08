МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Американские санкции против России и других стран подрывают позиции доллара, как основной резервной валюты мира. Об этом говорится в обзоре Исследовательской службы Конгресса США. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперты рассказали, введет ли Запад широкие санкции против России

"Если Америке что-то не нравится в политике других государств, в ход сразу же идут экономические ограничения, сейчас их действует порядка 8 тысяч. Диктовать свои условия США позволяет превосходство доллара <…> такая „воспитательная" резвость вызывает эффект бумеранга и бьет по самой американской валюте», — отмечается в документе.

Исследовательская служба Конгресса США также подчеркнула, что санкции оборачиваются экономическими издержками для самого Вашингтона, поскольку ограничивают коммерческие сделки, в которых могли бы участвовать американские физические и юридические лица. Кроме того, не исключена и ответная реакция со стороны государств, подвергнувшихся дискриминации. В качестве примера приводится запрет России на импорт сельскохозяйственной продукции. Все это в итоге негативно скажется на американской экономике и подорвет роль доллара в мире, констатируют авторы обзора.

За 40 лет доля доллара в мировых транзакциях снизилась с 70% до 50%, виной этому, прежде всего, экспансия евро, приводит примеры издание. Страны ЕС торгуют с Ираном в обход США при помощи международной финансовой системы INSTEX. В прошлом году доля доллара в торговле между Россией и Китаем составила менее 50% (для сравнения, в 2015 году она составляла 90%). Этот же показатель в торговле России со странами БРИКС составил 49% в 2019 году.