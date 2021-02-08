2021-02-08T10:13:29+03:00
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2021-02-08T10:13:29+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210208/832989959.html
Рубль в начале недели дорожает вслед за нефтью
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Рубль в начале торгов понедельника растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 32 копейки — до 74,33 рубля, курс... ПРАЙМ, 08.02.2021
рубль, валюта, биржи, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 32 копейки — до 74,33 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 89,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти растет на 0,45% — до 59,83 доллара за баррель марки Brent. Ранее в ходе торгов Brent впервые более чем за год пробила вверх психологический рубеж в 60 долларов за баррель.