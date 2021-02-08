МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Цена нефти Brent поднялась выше $60 за баррель

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 32 копейки — до 74,33 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 89,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти растет на 0,45% — до 59,83 доллара за баррель марки Brent. Ранее в ходе торгов Brent впервые более чем за год пробила вверх психологический рубеж в 60 долларов за баррель.