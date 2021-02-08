МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 85,05 копейки, составив 74,2602 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 75,1107 рубля за доллар.

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