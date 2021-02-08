МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару в понедельник на фоне статданных из Германии, которые оказались слабее прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Промпроизводство в Германии в декабре осталось на уровне ноября

По состоянию на 12.38 мск курс евро к доллару опускался до 1,2026 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2042 доллара, курс доллара к иене рос до 105,59 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 91,17 пункта.

Трейдеры с пессимизмом восприняли макростатистику из Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы. Объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в декабре остался на уровне ноября. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3%. При этом за весь 2020 год объем промпроизводства снизился на 8,5%.

Аналитики Capital Economics, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, прогнозируют, что в январе объем промпроизводства в Германии несколько снизится из-за давления со стороны мер по ограничению распространению коронавируса. Главный экономист по Европе Capital Economics Эндрю Кеннингем (Andrew Kenningham) отметил в свою очередь, что промышленное производство и общая экономическая активность в Германии, вероятно, сократятся в первом квартале на фоне слабых перспектив существенного ослабления связанных с Covid-19 ограничений в ближайшем будущем.

Экспертов в целом несколько беспокоят перспективы европейской экономики. Так, по данным газеты, экономисты Uniсredit ожидают увеличения разрыва в росте ВВП США и еврозоны в 2021 году. Uniсredit улучшил прогноз по росту экономики США в этом году до 4,8% с 1,8%, при этом ожидания банка по экономике еврозоны незначительно изменились: рост ВВП может составить в 2021 году 3,5% по сравнению с ожидавшимися ранее 3%. Uniсredit отмечает, что первая причина такой растущей разницы заключается в неравномерном прогрессе в вакцинации от коронавируса, а второй причиной является поддержка экономики США, которая способствует ее более уверенному восстановлению.