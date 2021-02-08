МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 48,31 копейки — до 89,4019 рубля, курс доллара — на 85,05 копейки, до 74,2602 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 68,51 копейки, составив 81,074 рубля.