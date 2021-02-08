МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль днем в понедельник укрепляется на фоне продолжающегося обновления рынком нефти ценовых максимумов за год – марка Brent уже дороже 60 долларов за баррель. Цена нефти Brent поднялась выше $60 за баррель

Высокий аппетит к риску на мировых торговых площадках помогает курсу российской валюты обновлять максимумы с середины января.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.28 мск снижается на 24 копейки, до 74,41 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 89,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар и евро опускались, соответственно, до 74,15 рубля и 89,25 рубля — минимумов с 22 января и 21 января.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российская валюта в первый день недели повышается в цене против доллара и евро, продолжая отыгрывать внешний позитив, и в первую очередь — дорогую нефть, обновляющую максимумы более чем за год. Бумаги российских компаний уверенно дорожают на торгах в Лондоне

Стоимость барреля сорта Brent ранее в понедельник поднималась до 60,26 доллара, а сейчас дорожает на 0,8% посравнению с предыдущим закрытием, до 60,1 доллара за баррель.

Одним из главных факторов продолжающегося роста цен стали усилия ОПЕК+, направленные на дополнительное снижение добычи нефти в феврале-марте. Согласно январским договоренностям, ряд стран согласился дополнительно её сократить суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Ожидания восстановления мировой экономики поддерживаются надеждами на новый пакет стимулирования в США, а также на эффективность вакцины от коронавируса. В перспективе такие меры позитивны для нефтяного спроса, констатируют трейдеры.

Мировые биржевые индексы также растут в понедельник, сигнализируя о повышенном аппетите к рискую. Участники фондовых торгов отыгрывают перспективу увеличения государственных расходов в рамках нового пакета стимулирования экономики США, что должно поддержать ее восстановление. В пятницу палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила такой предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь её можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса. Российский рынок акций растет на внешнем позитиве

Позитив для рубля приходит и от решения агентства Fitch, подтвердившего долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB" с прогнозом "стабильный". В середине января агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте также на инвестиционном уровне "BBB-", с аналогичным прогнозом – "стабильный".

В итоге доллар и евро снижаются в цене на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,45 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочном плане ситуация на внешних рынках остается благоприятной для курса рубля, оценивает Антон Старцев из компании "МКБ инвестиции". Названы условия, при которых курс рубля продолжит расти

"В среднесрочной перспективе на обстановку на рынке будут влиять темпы восстановления глобальной экономики после пандемии (нового коронавируса — ред.). Кроме того, потенциальным фактором влияния на российский рынок остается угроза расширения международных санкций", — добавил он.

В текущих условиях на глобальных рынках рубль должен торговаться на более высоких уровнях, и это допускает дальнейший его рост в течение сегодняшнего дня, до уровня 74 рубля за доллар, возможен и уход курса ниже него, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест". Встреча главы европейской дипломатии Борреля с его российским визави в конце прошлой недели по первым комментариям выглядела относительно конструктивной, считает он.

"Однако по возвращении домой Боррель решил вновь подвести итоги, и озвученное выглядело куда менее оптимистично, свидетельствуя о растущих политических разногласиях и готовности ЕС пойти на ужесточение санкций. "Призрак" санкций будет и далее преследовать российскую валюту, однако пока рисков ужесточения экономических санкций не видим, а лишь они могут нести угрозу", — сказал Полевой.