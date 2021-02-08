МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль днем в понедельник укрепляется на фоне продолжающегося обновления рынком нефти ценовых максимумов за год – марка Brent уже дороже 60 долларов за баррель.

Добыча нефти в пригороде Баку

Цена нефти Brent поднялась выше $60 за баррель

Высокий аппетит к риску на мировых торговых площадках помогает курсу российской валюты обновлять максимумы с середины января.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.28 мск снижается на 24 копейки, до 74,41 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 89,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар и евро опускались, соответственно, до 74,15 рубля и 89,25 рубля — минимумов с 22 января и 21 января.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российская валюта в первый день недели повышается в цене против доллара и евро, продолжая отыгрывать внешний позитив, и в первую очередь — дорогую нефть, обновляющую максимумы более чем за год.

Лондонская фондовая биржа

Бумаги российских компаний уверенно дорожают на торгах в Лондоне

Стоимость барреля сорта Brent ранее в понедельник поднималась до 60,26 доллара, а сейчас дорожает на 0,8% посравнению с предыдущим закрытием, до 60,1 доллара за баррель.

Одним из главных факторов продолжающегося роста цен стали усилия ОПЕК+, направленные на дополнительное снижение добычи нефти в феврале-марте. Согласно январским договоренностям, ряд стран согласился дополнительно её сократить суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Ожидания восстановления мировой экономики поддерживаются надеждами на новый пакет стимулирования в США, а также на эффективность вакцины от коронавируса. В перспективе такие меры позитивны для нефтяного спроса, констатируют трейдеры.

Мировые биржевые индексы также растут в понедельник, сигнализируя о повышенном аппетите к рискую. Участники фондовых торгов отыгрывают перспективу увеличения государственных расходов в рамках нового пакета стимулирования экономики США, что должно поддержать ее восстановление. В пятницу палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила такой предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь её можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.

"Московская биржа

Российский рынок акций растет на внешнем позитиве

Позитив для рубля приходит и от решения агентства Fitch, подтвердившего долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB" с прогнозом "стабильный". В середине января агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте также на инвестиционном уровне "BBB-", с аналогичным прогнозом – "стабильный".

В итоге доллар и евро снижаются в цене на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,45 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочном плане ситуация на внешних рынках остается благоприятной для курса рубля, оценивает Антон Старцев из компании "МКБ инвестиции".

" Денежные купюры и монеты

Названы условия, при которых курс рубля продолжит расти

"В среднесрочной перспективе на обстановку на рынке будут влиять темпы восстановления глобальной экономики после пандемии (нового коронавируса — ред.). Кроме того, потенциальным фактором влияния на российский рынок остается угроза расширения международных санкций", — добавил он.

В текущих условиях на глобальных рынках рубль должен торговаться на более высоких уровнях, и это допускает дальнейший его рост в течение сегодняшнего дня, до уровня 74 рубля за доллар, возможен и уход курса ниже него, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест". Встреча главы европейской дипломатии Борреля с его российским визави в конце прошлой недели по первым комментариям выглядела относительно конструктивной, считает он.

"Однако по возвращении домой Боррель решил вновь подвести итоги, и озвученное выглядело куда менее оптимистично, свидетельствуя о растущих политических разногласиях и готовности ЕС пойти на ужесточение санкций. "Призрак" санкций будет и далее преследовать российскую валюту, однако пока рисков ужесточения экономических санкций не видим, а лишь они могут нести угрозу", — сказал Полевой.