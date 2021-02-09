МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы предпочитают более рисковые активы на фоне общего оптимизма, свидетельствуют данные торгов. Аналитик назвал срок, когда мир полностью откажется от доллара

По состоянию на 7.56 мск курс евро к доллару опускался до 1,2075 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2048 доллара, курс доллара к иене опускался до 104,88 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 90,73 пункта.

Мировые рынки охватили рисковые настроения, в свете чего трейдеры предпочитают отказываться от покупок американской валюты в пользу других, более рисковых активов, к которым, в том числе, относится и евро. Активный рост на рынках рисковых активов вызван оптимизмом по отношению к перспективам восстановления мировой экономики на фоне масштабной вакцинации от коронавируса в разных странах мира.

Некоторые аналитики отмечают также, что большие бюджетные вливания со стороны правительства США в сочетании с продолжающейся "сверхлегкой" политикой Федеральной резервной системы (ФРС) в долгосрочной перспективе также окажут давление на доллар. Общий размер программы поддержки американской экономики оценивается в 1,9 триллиона долларов. В пятницу палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план.

Эксперты CMC Markets, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, называют пакет мер стимулирования и быстрые темпы вакцинации "движущими силами рынка, стоящими за ростом рисковых активов".