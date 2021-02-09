МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Высокие цены на нефть помогли российской национальной валюте выиграть отметку в 76 рублей за доллар США. Как заявил "Российской газете" ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, оказавшись под этой отметкой, рубль испытал усиление покупок.

В прошлую пятницу рублю удалось прорвать оборону доллара на отметке 75, это в очередной раз подтвердило, насколько легко рубль проходит промежуточные уровни внутри диапазона 73-76.

"Отдельно от этого нельзя забывать о благоприятной для рубля сезонности, так как очень часто рубль чувствует себя лучше, чем при подобных настроениях рынков в конце года", — отметил эксперт и добавил, что вместе эти факторы способны весьма быстро увести USD\RUB в район 73 на этой неделе.

"Однако далее нужно уделять повышенное внимание тому, как будут развиваться события. Быстрое прохождение поддержки на 72,5 сделает 70 следующей целью "быков" по рублю. При сохранении недавнего уровня волатильности достижение "круглого" уровня может оказаться вопросом пары недель", — дал прогноз Купцикевич.

Если говорить о евро, то здесь пара EUR\RUB также преимущественно курсирует последние месяцы в диапазоне 88,5-92,5. Внимание сконцентрировано на поддержке у 88,5.

"Способность решительно уйти ниже обещает стать предтечей мощного импульса снижения к 86 или даже к 85. Пробуксовка может обернуться довольно продолжительным блужданием у занятых уровней.Закрепление ниже 73 будет сигналом слома годового восходящего тренда, дав старт длительной коррекции. Для евро точка слома восходящей тенденции располагается у 86,5", — подытожил он.