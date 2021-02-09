2021-02-09T10:19:43+03:00
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2021
https://1prime.ru/Forex/20210209/833000162.html
Рубль растет на дорожающей нефти
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Рубль в начале торгов прибавляет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, обновляя максимумы с января. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск снижался на 22 копейки, до... ПРАЙМ, 09.02.2021
рубль, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов прибавляет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, обновляя максимумы с января.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск снижался на 22 копейки, до 74,08 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 89,48 рубля. Ранее в ходе торгов доллар опускался до 73,94 рубля, евро — до 89,33 рубля — минимума с 21 января.
Стоимость нефти растет на 0,7%, до 61,12 доллара за баррель по марке Brent.
Впрочем, эксперты прокомментировали РИА Новости, что при нефти дороже 60 долларов за баррель не стоит ждать особого роста рубля.