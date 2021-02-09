МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов прибавляет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, обновляя максимумы с января. Аналитик назвал срок, когда мир полностью откажется от доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск снижался на 22 копейки, до 74,08 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 89,48 рубля. Ранее в ходе торгов доллар опускался до 73,94 рубля, евро — до 89,33 рубля — минимума с 21 января.

Стоимость нефти растет на 0,7%, до 61,12 доллара за баррель по марке Brent.

Впрочем, эксперты прокомментировали РИА Новости, что при нефти дороже 60 долларов за баррель не стоит ждать особого роста рубля.