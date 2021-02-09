МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 14,10 копейки, составив 74,1192 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,2602 рубля за доллар.