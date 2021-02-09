МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Темпы роста курса евро по отношению к доллару ускорились во вторник днем, и европейская валюта достигла максимального значения с 1 февраля на фоне статданных по внешней торговли Германии, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Аналитик рассказал, когда доллар подешевеет до 70 рублей

По состоянию на 12.34 мск курс евро к доллару рос до максимума с 1 февраля в 1,2103 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2048 доллара. До публикации статистики из Германии евро стоил 1,2085 доллара. Курс доллара к иене опускался до 104,68 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 90,59 пункта.

Рынки во вторник обратили внимание на макроэкономическую статистику из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой. Согласно новым данным, экспорт Германии в декабре вырос на 0,1% по сравнению с показателем ноября, импорт снизился на 0,1%. Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение экспорта в месячном выражении на 1%, импорта — на 1,1%.

"Возрождение традиционного драйвера роста Германии — экспорта — произошло в нужный момент и помогло избежать сокращения (экономики — ред.) в последнем квартале 2020 года", — сказал экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal. По предварительной оценке, в квартальном выражении ВВП Германии в четвертом квартале поднялся на 0,1% с учетом сезонных корректировок.