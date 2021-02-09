МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 12,67 копейки — до 89,5286 рубля, курс доллара снизился на 14,1 копейки, до 74,1192 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 2,06 копейки, составив 81,0534 рубля.