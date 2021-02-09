МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс рубля днем продолжает расти против доллара, преодолев отметку в 74 рубля, и в меньшей степени прибавляет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса. Цены на нефть замедлили рост

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск снижается на 34 копейки, до 73,96 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 89,55 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар опускался до 73,89 рубля — минимума с 21 января.

Рынок нефти после обновления максимумов цен более чем за год – выше 60 долларов за баррель — притормозил в рамках коррекции. Впрочем, ранее ряд экспертов прокомментировали РИА Новости, что за счёт одного фактора нефти дороже 60 долларов за баррель не стоит ждать особого укрепления рубля.

В то же время сохранению спроса на рисковые активы в мире способствует продолжающееся замедление темпов распространения коронавируса в мире, а также массовая вакцинация против него, отмечает сегодня Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ДИНАМИКУ ФОРЕКСА

Российская валюта продолжает рост против доллара, однако евро компенсировал утреннее снижение на фоне укрепления на форексе выше уровня 1,21 доллара. Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

Стоимость барреля сорта Brent во вторник днем притормозила в росте и перешла к легкому снижению — на 0,4%, до 60,5 доллара за баррель. Несколько дней обновления максимумов за год сменились фиксацией прибыли покупателями нефтяных контрактов.

Мировые биржевые индексы и фондовые фьючерсы также преимущественно снижаются во вторник, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску. Участники американских фондовых торгов также готовятся к коррекции после роста шесть рабочих дней подряд и многократного обновления индексами исторических рекордов.

В итоге курс доллара снижается к рублю на 0,4%, евро — почти не меняется. Рублевая цена нефти колеблется чуть ниже уровня 4,5 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Скорость дальнейшего укрепления рубля будет зависеть от поведения экспортеров, вынужденных наблюдать постепенное снижение курса доллара, а также общий глобальный фон, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест". Бумаги Qiwi подскочили до максимума за два месяца

"Присутствующие на рынке ожидания сохранения осторожной риторики со стороны ЦБ для рубля — умеренно позитивны, поскольку поддерживают общий уровень реальной ставки. Мы по-прежнему конструктивно смотрим на краткосрочные перспективы российской валюты с целями 72-72,5 рубля за доллар", — добавляет он.

"Российский долговой рынок рискует прервать позитивную тенденцию предыдущих трех сессий. Индекс гособлигаций RGBI сегодня демонстрирует умеренное снижение, отступая от трехнедельной вершины, установленной вчера. Рубль пока не может ускорить рост, в очередной раз откатившись от нового трехнедельного максимума. В случае дальнейшего ухудшения внешнего фона доллар способен восстановиться в район вчерашней вершины 74,58 рубля, евро — к уровню 90 рублей", — в свою очередь считает Бабин.