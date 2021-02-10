МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром практически не меняется по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании инвесторами данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Фондовые индексы США во вторник закрылись разнонаправленно

По состоянию на 8.23 мск курс евро к доллару рос до 1,2125 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2117 доллара, курс доллара к иене рос до 104,59 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 90,4 пункта.

Основным фактором для рынков в среду являются данные об инфляции в США. Аналитики считают, что потребительские цены в стране в январе выросли на 1,5% в годовом выражении, а в месячном исчислении зафиксирована инфляция на уровне 0,3%.

Участники торгов также следят за ситуацией со стимулированием американской экономики. В США продолжаются обсуждения по принятию нового пакета поддержки на 1,9 триллиона долларов. Президент Джо Байден и демократы заявляют, что сейчас опасность недостаточного стимулирования экономики грозит очень медленным восстановлением после кризиса, вызванного коронавирусом. С одной стороны, это должно ускорить восстановление США по сравнению с другими странами, поддерживая курс валюты. Однако с другой — подобная программа может вызвать всплеск инфляции, что негативно для курса доллара.

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Аналитики TD Securities, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, при этом считают, что ожидания более быстрого восстановления США по сравнению с другими странами "должны заставить доллар превзойти большинство европейских валют в краткосрочной перспективе".

Позднее на курс евро также может оказать влияние макростатистика. Федеральное статистическое бюро Германии обнародует окончательные данные об инфляции в этой стране за январь. Ожидается, что потребительские цены в отчетном месяце выросли на 1% в годовом выражении, что соответствует предварительной оценке. В месячном выражении ожидается инфляция в 0,8% против дефляции в 0,5% в декабре.