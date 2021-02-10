МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром практически не меняется по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании инвесторами данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США во вторник закрылись разнонаправленно

По состоянию на 8.23 мск курс евро к доллару рос до 1,2125 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2117 доллара, курс доллара к иене рос до 104,59 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 90,4 пункта.

Основным фактором для рынков в среду являются данные об инфляции в США. Аналитики считают, что потребительские цены в стране в январе выросли на 1,5% в годовом выражении, а в месячном исчислении зафиксирована инфляция на уровне 0,3%.

Участники торгов также следят за ситуацией со стимулированием американской экономики. В США продолжаются обсуждения по принятию нового пакета поддержки на 1,9 триллиона долларов. Президент Джо Байден и демократы заявляют, что сейчас опасность недостаточного стимулирования экономики грозит очень медленным восстановлением после кризиса, вызванного коронавирусом. С одной стороны, это должно ускорить восстановление США по сравнению с другими странами, поддерживая курс валюты. Однако с другой — подобная программа может вызвать всплеск инфляции, что негативно для курса доллара. Аналитик рассказал, когда доллар подешевеет до 70 рублей

Аналитики TD Securities, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, при этом считают, что ожидания более быстрого восстановления США по сравнению с другими странами "должны заставить доллар превзойти большинство европейских валют в краткосрочной перспективе".

Позднее на курс евро также может оказать влияние макростатистика. Федеральное статистическое бюро Германии обнародует окончательные данные об инфляции в этой стране за январь. Ожидается, что потребительские цены в отчетном месяце выросли на 1% в годовом выражении, что соответствует предварительной оценке. В месячном выражении ожидается инфляция в 0,8% против дефляции в 0,5% в декабре.