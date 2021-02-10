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2021
https://1prime.ru/Forex/20210210/833009827.html
Рубль слегка снижается к доллару и евро
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Курс рубля незначительно снижается к доллару и евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды рос на 6 копеек —... ПРАЙМ, 10.02.2021
рубль, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается к доллару и евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды рос на 6 копеек — до 73,95 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 89,64 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,44% — до 60,95 доллара за баррель.
На старте торгов рубль прибавлял по 2 копейки к доллару и евро.