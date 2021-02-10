МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается к доллару и евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи растет в начале дня

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды рос на 6 копеек — до 73,95 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 89,64 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,44% — до 60,95 доллара за баррель.

На старте торгов рубль прибавлял по 2 копейки к доллару и евро.