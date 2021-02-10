МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 26,66 копейки, составив 73,8526 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Во вторник средневзвешенный курс доллара составлял 74,1192 рубля за доллар.