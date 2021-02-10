МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем демонстрирует негативную динамику по отношению к евро в ожидании статистики инфляции в США, а также выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США

По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару рос до 1,2126 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2117 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 104,79 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 90,43 пункта.

Трейдеры в среду с интересом ждут данных об инфляции в США. Согласно прогнозам аналитиков, потребительские цены в стране в январе выросли на 1,5% в годовом выражении, и это максимальный уровень годовой инфляции в стране с прошлого марта. В декабре показатель находился на уровне 1,4%.

"Еще слишком рано для признаков устойчивого ускорения инфляции, в частности, из-за еще не принятого пакета финансового стимулирования", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Citi Вероники Кларк (Veronica Clark). При этом она не исключила заметной реакции рынка, если рост потребительских цен будет сильнее прогнозов, что подтвердит высокие инфляционные ожидания. Не только в доллар. Как собрать сбалансированный валютный портфель

Кроме того, в среду вечером ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Трейдеров интересуют его возможные взгляды на дальнейшую монетарную политику. В январе ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Трейдеры также продолжают ждать новостей вокруг нового пакета экономической поддержки в США. В конце прошлой недели палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь ее можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.